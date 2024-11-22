В Ветлужской школе № 2 открыли медицинский класс

«Открытие такого образовательного пространства в школе — важное событие для нашего округа. Это вклад в профориентацию детей, в формирование будущих медицинских кадров как для нашего округа, так и для всего региона. Обучаясь в медицинском классе, ученик начинает понимать, интересна ли ему эта профессия. Даже если ребенок выберет связать свою жизнь с другой сферой деятельности, он уже будет иметь ценный багаж знаний, которые позволят ему бережнее относиться к своему здоровью и здоровью своих близких».