В Ветлужской школе № 2 открыли медицинский класс

Ремонт и оснащение учебного кабинета были выполнены в рамках в федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
В церемонии открытия класса приняли участие представители администрации Ветлужского муниципального округа, директор Нижегородского медицинского колледжа Владимир Гречко, директор Регионального центра развития талантов «Вега» Ирина Зиновьева, руководство, педагоги и ученики школы, а также родители школьников.
Для кабинета закупили самое современное оборудование, необходимое для изучения азов медицины. Так, в классе есть физиологическая лаборатория, тренажер по отработке непрямого массажа сердца и искусственного дыхания, комплекты интерактивного оборудования, цифровые микроскопы.
В кабинете будут обучаться ученики среднего и старшего школьного возраста. Для 8-х и 9-х классов будут проводить занятия в рамках программ дополнительного образования по медицине. Специалисты Нижегородского медицинского колледжа помогут детям приобрести первую профессию — «Младшая медицинская сестра/ брат по уходу за больными». Такое обучение длится четыре месяца, курсы организованы в рамках профориентационного проекта «Путь в медицину», запущенного колледжем в прошлом году.
В свою очередь, ученики 10-х и 11-х классов школы уже обучаются в так называемых профильных медицинских классах. В рамках программы основного общего образования дети углубленно изучают биологию и химию. Их подготовкой занимаются педагоги школы и Нижегородского медицинского колледжа, к работе также присоединятся специалисты регионального Центра развития талантов «Вега».
«Открытие такого образовательного пространства в школе — важное событие для нашего округа. Это вклад в профориентацию детей, в формирование будущих медицинских кадров как для нашего округа, так и для всего региона. Обучаясь в медицинском классе, ученик начинает понимать, интересна ли ему эта профессия. Даже если ребенок выберет связать свою жизнь с другой сферой деятельности, он уже будет иметь ценный багаж знаний, которые позволят ему бережнее относиться к своему здоровью и здоровью своих близких».
В Нижегородском медицинском колледже напомнили, что в прошлом учебном года старшеклассники двух школ Ветлужского округа успешно освоили программу «Младшая медицинская сестра/брат по уходу за больными». Получение профессиональной квалификации мотивировало ребят к получению дальнейшего медицинского образования — как среднего специального, так и высшего.
«Наш профориентационный проект “Путь в медицину” нацелен на школьников восьми северных районов региона. Мы знакомим детей с профессией медработника, с условиями труда, показываем свою работу “изнутри”. Многие ребята участвуют в мастер-классах с демонстрацией медицинских манипуляций, в том числе по оказанию первой помощи», — пояснил Владимир Гречко.
Напомним, национальный проект «Образование» реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации». Его ключевая цель — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.