А баба Надя против: Как пенсионерка купила половину фельдшерско-акушерского пункта и мешает работать врачам

— Попасть в ФАП теперь можно только через узкую калитку, в которую не проедет даже детская коляска, — рассказала фельдшер Анастасия Синельник. — Во дворе навален мусор, пасутся гуси… Пациенты вынуждены идти по грязи и птичьему помету. Все это заносится в помещение. Какая уж тут инфекционная безопасность! А еще Надежда Петровна ругается с посетителями и кричит, чтобы они не топтали ее огород.