А баба Надя против: Как пенсионерка купила половину фельдшерско-акушерского пункта и мешает работать врачам

— Мы не знаем, как найти на нее управу. Ходили к ней всей деревней — без толку! Надежда Петровна поставила ультиматум — съедет из ФАПа за шестьсот тысяч рублей. А иначе, чтобы попасть в него, нам придется перелетать через забор, как голубям, — обратилась в редакцию «КП-Ростов-на-Дону» жительница Миллеровского района Наталия Павленко.
Пожилая женщина отремонтировала и вселилась в одно из помещений медицинского пункта из архива героя публикации.
КУПИЛА ЧАСТЬ ФАПА.
Эта история напоминает сказку Корнея Чуковского, персонаж которой отравлял жизнь всей округе. Сейчас в слободе живет около 750 человек.
— Мы очень радовались, когда в нашей слободе заработал ФАП. Без него за медицинской помощью надо было ехать либо 12 километров в соседнее село, либо 55 километров — в Центральную районную больницу.
Все бы хорошо, но во дворе медпункта начала хозяйничать пожилая женщина. И никто не знает, как ей это удалось…
— В нашем ФАПе — несколько помещений. В одном — ведется прием, а другое — предназначается для проживания медиков. Прежний фельдшер пользовалась им недолго — переехала в собственный дом. Жилье опустело и со временем пришло в упадок.
Забор не дает проехать в ФАП медикам с оборудованием для флюорографии и маммографии из архива героя публикации.
Вот сюда-то и вселилась предприимчивая пенсионерка. Сказала, что ей дали на это добро местные власти. Взамен она обещала привести помещение в порядок.
Действительно, в ответе администрации Миллеровского района, который предоставили «КП-Ростов-на-Дону» читатели, говорится, что часть ФАПа была продана Надежде Петровне в результате открытого аукциона. А земельный участок предоставлен в аренду по договору аренды с Комитетом по управлению имуществом.
КРИЧИТ, ЧТОБЫ НЕ ТОПТАЛИ ЕЕ ОГОРОД.
Поначалу жилец вела себя тихо-мирно, но потом начала трепать нервы медикам и пациентам. Она развела бурную деятельность: разбила огороды, завела гусей. А еще поставила забор и перекрыла проезд во двор фельдшерско-акушерского пункта.
— Попасть в ФАП теперь можно только через узкую калитку, в которую не проедет даже детская коляска, — рассказала фельдшер Анастасия Синельник. — Во дворе навален мусор, пасутся гуси… Пациенты вынуждены идти по грязи и птичьему помету. Все это заносится в помещение. Какая уж тут инфекционная безопасность! А еще Надежда Петровна ругается с посетителями и кричит, чтобы они не топтали ее огород.
Пациентам приходится идти к фельдшеру через узкую калитку по гусиному помету из архива героя публикации.
НАБИРАЕТ УГОЛЬ В ВЕДРА И ТАЩИТ В ФАП.
Анастасия приезжает в ФАП два раза в неделю: по вторникам и пятницам. К ней приносят на плановый осмотр новорожденных, приводят на прививки школьников. Медик лечит ОРВИ, делает перевязки послеоперационным больным, а в случае серьезных проблем со здоровьем — направляет к узким специалистам.
— Из-за того, что Надежда Петровна поставила забор, мы не можем привезти в медицинский пункт дрова и уголь. Приходится хранить их в доме у нашей истопницы. Женщина набирает уголь в ведра и тащит в ФАП.
Но главная проблема — теперь сюда не могут проехать машины с оборудованием для флюорографии и маммографии. Врачи вынуждены принимать пациентов возле сельского клуба, где можно подключиться к электричеству.
ГОНЯЮСЬ ЗА НЕЙ С ТОПОРОМ.
Анастасия Синельник говорит, что прежнего фельдшера пенсионерка «выжила».
— Я держусь уже три года, хотя она строчит на меня жалобы и выдумывает всякие сказки. Например, что за ней с топором гоняюсь.
Фельдшер говорит, что к Надежде Петровне приходили и участковый, и чиновники, и врачи — она всех обругала, развернулась и ушла. А местным жителям пенсионерка поставила ультиматум: пусть ей заплатят шестьсот тысяч рублей, тогда она купит себе дом и съедет.
— Вот только причем тут я и жители слободы? Непонятно, — недоумевает медик.
Редакция «КП-Ростов-на-Дону» направила официальный запрос в администрацию Миллеровского района по поводу сложившейся в фельдшерско-акушерском пункте ситуации. Как только получим ответ — сразу же опубликуем.
Так выглядит территория медицинского пункта из архива героя публикации.