Под Ростовом полиция задержала нетрезвого лихача

В Ростовской области правоохранители несколько километров гнались за пьяным лихачом. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 22 ноября.
По данным правоохранителей, в Морозовске на одной из улиц сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на тонированный «Хендай Акцент». Когда они подали сигнал об остановке, водитель проигнорировал и лишь прибавил скорости. Полицейские начали погоню за иномаркой.
— Чтобы остановить транспортное средство, автоинспекторы применили табельное оружие, и на пятом километре автодороги «Морозовск — Цимлянск» машину удалось заблокировать, — говорится в сообщении.
Лихача задержали и доставили в отделение. Выяснилось, что ранее он уже лишался прав за нетрезвое вождение. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В отношении него составили семь административок. Максимальная сумма штрафа может составить 85 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».