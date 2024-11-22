Под Ростовом полиция задержала нетрезвого лихача

Лихача задержали и доставили в отделение. Выяснилось, что ранее он уже лишался прав за нетрезвое вождение. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В отношении него составили семь административок. Максимальная сумма штрафа может составить 85 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».