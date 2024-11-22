Россия создает новую индустрию квантовых технологий

Один из разработчиков 50-кубитного квантового компьютера, ведущий научный сотрудник группы «Прецизионные квантовые измерения» Российского квантового центра (РКЦ), научный сотрудник лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» Физического института имени Лебедева РАН Александр Борисенко отметил, что первоначально 50 кубитов планировали получить только к концу 2024 года, однако этого результата ученым удалось достичь уже к началу осени. Это, по его словам, стало значительным прорывом, особенно если учесть, что в среднем в мире у других стран на это уходило 10−15 лет, а российские разработчики уложились в четыре года.