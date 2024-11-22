В Самарской области усилят контроль на дорогах с 22 по 24 ноября

В этот период правоохранители уделят особое внимание водителям, решившим сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, за первое нарушение водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Если автомобилист повторно сядет за руль пьяным, то может понести уголовное наказание.