В Самарской области усилят контроль на дорогах с 22 по 24 ноября

В Самарской области инспекторы проведут направленные масштабные рейды. Они состоятся в предвыходные и выходные дни с 22 по 24 ноября. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«В мероприятиях будет задействовано максимальное количество личного состава ГАИ, в том числе руководящего», — рассказали в полиции.
В этот период правоохранители уделят особое внимание водителям, решившим сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, за первое нарушение водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Если автомобилист повторно сядет за руль пьяным, то может понести уголовное наказание.