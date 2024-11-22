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В Ужурском районе пьяный водитель пытался убежать от полицейских в лес

В Красноярском крае задержали пьяного гонщика на «Жигулях».

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

В Ужурском районе пьяный 41-летний водитель «Жигулей» пытался убежать от полицейских в лес. Как рассказали в ГИБДД Красноярского края, ночью во время патрулирования на дороге Шарыпово — Ужур — Балахта инспекторы заметили ВАЗ, за рулем которого, предположительно, находился нетрезвый мужчина.

Полицейские несколько раз попросили автомобилиста остановиться, однако он проигнорировал эти требования и увеличил скорость. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, остановился на обочине и попытался сбежать, но не смог.

— На нарушителя составили ряд административных материалов, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения, езду без документов и другие нарушения. Общая сумма штрафов составила 33 000 рублей, — добавила пресс-служба ведомства.

Отечественную легковушку поместили на специализированную стоянку. За невыполнение законного распоряжения полицейских водителя арестовали на трое суток.

Кроме этого, лихачу грозит лишение водительских прав сроком до двух лет.

ГИБДД