В Ужурском районе пьяный водитель пытался убежать от полицейских в лес

В Ужурском районе пьяный 41-летний водитель «Жигулей» пытался убежать от полицейских в лес. Как рассказали в ГИБДД Красноярского края, ночью во время патрулирования на дороге Шарыпово — Ужур — Балахта инспекторы заметили ВАЗ, за рулем которого, предположительно, находился нетрезвый мужчина.
Полицейские несколько раз попросили автомобилиста остановиться, однако он проигнорировал эти требования и увеличил скорость. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, остановился на обочине и попытался сбежать, но не смог.
— На нарушителя составили ряд административных материалов, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения, езду без документов и другие нарушения. Общая сумма штрафов составила 33 000 рублей, — добавила пресс-служба ведомства.
Отечественную легковушку поместили на специализированную стоянку. За невыполнение законного распоряжения полицейских водителя арестовали на трое суток.
Кроме этого, лихачу грозит лишение водительских прав сроком до двух лет.