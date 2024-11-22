Уфимские врачи рассказали о главных симптомах сердечного приступа

Врачи Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе рассказали о главных симптомах сердечного приступа. По словам специалистов, учащенное сердцебиение не всегда является его признаком. Часто тахикардию может быть вызывать стресс, физическая нагрузка, кофеина или других стимуляторов, спиртное или даже некоторые медицинские состояния.
Инфаркт миокарда, который еще называют сердечным приступом, случается, когда в область сердечной мышцы перестает поступать достаточное количество крови из-за блокировки артерии. В таком случае ткань сердца повреждается.
Среди симптомов сердечного приступа медики выделяют:
1) Боль в груди.
2) Давление.
3) Боль в плече.
4) Боль в шее.
5) Боль в животе.
6) Одышка.
7) Тошнота и рвота.
8) Потеря сознания.
При симптомах инфаркта миокарда рекомендуется сразу же вызвать скорую помощь. Самостоятельно ставить себе диагноз не стоит, особенно, если нет опыта или медицинского образования. Только врач имеет возможность объективно оценить симптомы и провести необходимые исследования, чтобы определит причины быстрого сердцебиения.
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