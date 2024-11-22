Уфимские врачи рассказали о главных симптомах сердечного приступа

Врачи Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе рассказали о главных симптомах сердечного приступа. По словам специалистов, учащенное сердцебиение не всегда является его признаком. Часто тахикардию может быть вызывать стресс, физическая нагрузка, кофеина или других стимуляторов, спиртное или даже некоторые медицинские состояния.