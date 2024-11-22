Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Значит, троллят меня. Ну, понятно». Лукашенко ответил студентам на троллинг

Лукашенко заподозрил, что студенты его троллят.
Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в МГЛУ заподозрил студентов в троллинге, передает БелТА.

В частности, на встрече с президентом студент исторического факультета БГУ обратил внимание на то, что недавно истфак отпраздновал свое 90-летие, и что реконструкция здания факультета на улице Красноармейской скоро завершится, и добавил, что именно отсюда берет начало история высшей школы Беларуси. Поэтому студент попросил Александра Лукашенко посетить истфакт с лекцией.

Президента сказал, что он готов посетить исторический факультет БГУ, но и предупредил, что лекция будет долгой, так как и за два часа он не успеет рассказать о главном. Эта лекция, по мнению Лукашенко, может состояться в какое-то время после выборов, даже, если президентом выберут другого кандидата.

— Даже, если президентом не буду, я готов к историкам приехать, я люблю историю. Но, наверное, за два часа я не смогу все изложить, если подробно, чтобы вы понимали, что мы с вами сотворили, — прокомментировал он.

Модератор встречи заметила, что по данной теме можно и целый курс сделать. С чем Александр Лукашенко согласился, но услышав смех в зале, заподозрил студентов в троллинге.

— Значит, троллят меня. Ну, понятно, — улыбнулся глава республики, и в зале снова раздался смех.

Также Александр Лукашенко сказал студентам МГЛУ про огромные возможности в Беларуси.

Еще президент сказал, что образование в Беларуси не хуже зарубежного.