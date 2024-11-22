«Значит, троллят меня. Ну, понятно». Лукашенко ответил студентам на троллинг

Президент Беларуси Александр Лукашенко в МГЛУ заподозрил студентов в троллинге, передает БелТА.
В частности, на встрече с президентом студент исторического факультета БГУ обратил внимание на то, что недавно истфак отпраздновал свое 90-летие, и что реконструкция здания факультета на улице Красноармейской скоро завершится, и добавил, что именно отсюда берет начало история высшей школы Беларуси. Поэтому студент попросил Александра Лукашенко посетить истфакт с лекцией.
Президента сказал, что он готов посетить исторический факультет БГУ, но и предупредил, что лекция будет долгой, так как и за два часа он не успеет рассказать о главном. Эта лекция, по мнению Лукашенко, может состояться в какое-то время после выборов, даже, если президентом выберут другого кандидата.
— Даже, если президентом не буду, я готов к историкам приехать, я люблю историю. Но, наверное, за два часа я не смогу все изложить, если подробно, чтобы вы понимали, что мы с вами сотворили, — прокомментировал он.
Модератор встречи заметила, что по данной теме можно и целый курс сделать. С чем Александр Лукашенко согласился, но услышав смех в зале, заподозрил студентов в троллинге.
— Значит, троллят меня. Ну, понятно, — улыбнулся глава республики, и в зале снова раздался смех.
Также Александр Лукашенко сказал студентам МГЛУ про огромные возможности в Беларуси.
Еще президент сказал, что образование в Беларуси не хуже зарубежного.