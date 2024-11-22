«Значит, троллят меня. Ну, понятно». Лукашенко ответил студентам на троллинг

Президента сказал, что он готов посетить исторический факультет БГУ, но и предупредил, что лекция будет долгой, так как и за два часа он не успеет рассказать о главном. Эта лекция, по мнению Лукашенко, может состояться в какое-то время после выборов, даже, если президентом выберут другого кандидата.