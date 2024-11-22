В Свердловской области стартовала акция Госавтоинспекции «Горка»

В Свердловской области с 18 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Горка». С начала этого года зарегистрировано380 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых пострадали 426 детей, 13 трагически погибли.
Зачастую виновниками ДТП становятся сами дети, которые не знают Правил дорожного движения. Зимой вероятность аварий увеличивается, так как дети начинают выбирать для игр опасные горки, выходящие на проезжую часть дороги, либо придорожные снежные валы.
Уберечь детей в первую очередь могут взрослые, которые должны разъяснять детям, какую опасность таят в себе снежная горка или снежный склон выходящий на проезжую часть дороги.
В рамках мероприятия «Горка» сотрудники Госавтоинспекции совместно с органами местного самоуправления и коммунальными службами будут проводить регулярные проверки территорий на наличие опасных горок, склонов и наледей, выходящих на проезжую часть. В случае обнаружения таких объектов, примут оперативные меры по их устранению. Граждане также сообщить о наличии опасных горок или склонов в полицию по телефону дежурной части 02 или 102.
Кроме того, сотрудники полиции будут проводить уроки безопасности в школах и образовательных учреждениях, чтобы объяснить необходимость выбора безопасных мест для зимних развлечений.
Отдельный акцент будет сделан на работу с водителями легковых автомобилей и пассажирского транспорта, осуществляющими перевозки детей, особенно в преддверии новогодних праздников. Госавтоинспекторы напомнят им о необходимости соблюдения скоростного режима и повышенной внимательности при движении вблизи учебных заведений, уличных елок, мест отдыха детей и культурных объектов.
Материал подготовлен при поддержке Госавтоинспекции Свердловской области в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».