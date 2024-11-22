В Свердловской области стартовала акция Госавтоинспекции «Горка»

В рамках мероприятия «Горка» сотрудники Госавтоинспекции совместно с органами местного самоуправления и коммунальными службами будут проводить регулярные проверки территорий на наличие опасных горок, склонов и наледей, выходящих на проезжую часть. В случае обнаружения таких объектов, примут оперативные меры по их устранению. Граждане также сообщить о наличии опасных горок или склонов в полицию по телефону дежурной части 02 или 102.