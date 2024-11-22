В Заксобрании Иркутской области обсудили меры поддержки для тепличных хозяйств

В Законодательном Собрании Иркутской области прошло совещание, посвященное работе местных тепличных хозяйств. Таких предприятий в Иркутской области не так уж много: тепличные комплексы работают в Ангарске и Усть-Илимске. И оба предприятия испытывают существенные сложности.
Перед совещанием парламентарии побывали в АО «Тепличное» в Ангарске. Здесь выращивают помидоры, огурцы, зелень и другие овощи с 1962 года. Как сообщает министерство сельского хозяйства региона, в прошлом году ангарское и усть-илимское предприятие вместе произвели 1 743,8 тонн овощей закрытого грунта, а в этом году планируется собрать чуть больше 1440 тонн.
— В нашем регионе доля затрат на энергоресурсы при производстве овощей в закрытом грунте достигла критических 60%, — отметил председатель Заксобрания Александр Ведерников. — На грани закрытия тепличное хозяйство в Усть-Илимске, где эта статья расходов составляет 63%. А субсидия на следующий год не предусмотрена, поэтому с 2025 года планируется перевести всю площадь под питомник.
Спикер областного парламента подчеркнул, что президент РФ поставил задачу поддерживать местных производителей, особенно из аграрного сектора, поскольку они обеспечивают не только рабочие места, но и продовольственную безопасность регионов.
Сегодня на местных прилавках чаще можно встретить овощи, выращенные в других регионах СФО: Новосибирской и Кемеровской областях. Между тем депутаты ЗС уверены: местные производства необходимо поддержать, чтобы жители Приангарья свежие продукты, выращенные рядом. О том, какая именно нужна помощь, рассказали руководители тепличных хозяйств. Это касается графика выплат субсидий из областного бюджета и снижения затрат на теплоснабжение теплиц. В идеале — с помощью перехода на другой вид топлива, то есть на газ. Необходимы для развития производства и льготные кредиты.
— Проект решения с рекомендациями, который будет подготовлен по итогам совещания, должен обеспечить аграриям четкое понимание, как им работать в следующем году, — сказал Александр Ведерников.