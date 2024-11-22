В Заксобрании Иркутской области обсудили меры поддержки для тепличных хозяйств

Сегодня на местных прилавках чаще можно встретить овощи, выращенные в других регионах СФО: Новосибирской и Кемеровской областях. Между тем депутаты ЗС уверены: местные производства необходимо поддержать, чтобы жители Приангарья свежие продукты, выращенные рядом. О том, какая именно нужна помощь, рассказали руководители тепличных хозяйств. Это касается графика выплат субсидий из областного бюджета и снижения затрат на теплоснабжение теплиц. В идеале — с помощью перехода на другой вид топлива, то есть на газ. Необходимы для развития производства и льготные кредиты.