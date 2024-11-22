Схема движения на развязке КАД у ж/д станции «Бронка» изменится 23 ноября

— Транспорт, который движется по внешнему кольцу КАД со стороны острова Котлин на Краснофлотское шоссе в сторону Ломоносова и Соснового Бора, будет направляться на Гостилицкое шоссе для разворота на внутреннее кольцо КАД, где далее водители смогут вернуться на развязку «Бронка» и съехать на Краснофлотское шоссе, — уточнили в пресс-службе.