Схема движения на развязке КАД у ж/д станции «Бронка» изменится 23 ноября

Схема движения на транспортной развязке КАД в районе железнодорожной станции «Бронка» изменится 23 ноября из-за закрытия съезда № 1. Связано это с проведением ремонтно-восстановительных работ на дороге. Изменения планируют внести на сутки, однако из-за погодных условий срок начала и окончания работ еще могут изменить. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС.
— Транспорт, который движется по внешнему кольцу КАД со стороны острова Котлин на Краснофлотское шоссе в сторону Ломоносова и Соснового Бора, будет направляться на Гостилицкое шоссе для разворота на внутреннее кольцо КАД, где далее водители смогут вернуться на развязку «Бронка» и съехать на Краснофлотское шоссе, — уточнили в пресс-службе.
Водителей убедительно просят следовать схеме объезда, следить за временной разметкой и дорожными знаками, а также не нарушать скоростной режим.