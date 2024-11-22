Метеорологи рассказали, когда закончится потепление в Пермском крае

Период аномального тепла в Пермском крае закончится 25 ноября, рассказали в Пермском ЦГМС.
Специалисты Росгидромета сообщили, что необычно тёплая для этого времени погода сохранится всего несколько дней. Уже во вторник, 26 ноября, установится типичная для конца ноября температура.
По прогнозу ЦГМС, в субботу, 23 ноября, ночью в крае будут небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя — в отдельных районах Прикамья образуется гололёд. Днём существенных осадков не будет. Температура ночью — −4… +1°С, днём — −1… +4°С, ветер южный 9−14 метров в секунду. В Перми также ночью пройдёт мокрый снег с дождём и образуется гололёд, а днём осадков не будет. Температура воздуха в городе — 0… 2 в течение суток.
24 и 25 ноября на большей части Пермского края осадков не ожидается — за исключением его крайних северо-западных районов, где выпадут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер всё ещё южный, но с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в течение воскресенья будет на уровне −1… +4°С (в Перми 1… 3°С), а в понедельник — ночью −4… +1°С, −2… +2°С (в Перми −3… −1°С в течение суток).
А с 26 ноября, согласно предварительному прогнозу, в Прикамье установится сухая погода. Ночью температура опустится ниже −10°С, а днём воздух не прогреется выше −2°С.
Ноябрь в Пермском крае выдался очень снежный: уже к 19 ноября в регионе выпало до 180% месячной нормы осадков.