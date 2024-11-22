Метеорологи рассказали, когда закончится потепление в Пермском крае

24 и 25 ноября на большей части Пермского края осадков не ожидается — за исключением его крайних северо-западных районов, где выпадут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер всё ещё южный, но с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в течение воскресенья будет на уровне −1… +4°С (в Перми 1… 3°С), а в понедельник — ночью −4… +1°С, −2… +2°С (в Перми −3… −1°С в течение суток).