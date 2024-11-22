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Певица Диана Гурцкая представила клип «Кофе с тобой»

Исполнительница Диана Гурцкая выпустила видеоклип на композицию «Кофе с тобой». Это романтический ролик, действие которого происходит в городских антуражах. Режиссером видео выступил Александр Игудин, снимавший сериал «Евгенич» (2021-…) и различные телемюзиклы.

Источник: Звук

Исполнительница Диана Гурцкая выпустила видеоклип на композицию «Кофе с тобой». Это романтический ролик, действие которого происходит в городских антуражах. Режиссером видео выступил Александр Игудин, снимавший сериал «Евгенич» (2021-…) и различные телемюзиклы.

«Пусть этот клип станет вашей согревающей чашкой кофе в эти холодные осенние дни», — написала артистка в соцсетях.

Ранее Диана Гурцкая сказала, что отношение к людям с ограниченными возможностями меняется в лучшую сторону. По мнению артистки, сейчас для инвалидов разного возраста появилось множество возможностей.