Разработан разлагающийся в морской воде пластик

Такие материалы, разлагающиеся в морской воде, востребованы ввиду загрязнения океанов пластиком. Как уточняет агентство Kyodo со ссылкой на японских ученых, участвовавших в исследовании, новый тип пластика создан из мономеров, которые используются в пищевых добавках и создаются из органических соединений. В морской воде такой материал быстро распадается на изначальные составляющие, а они далее могут быть переработаны бактериями.