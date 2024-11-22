В Красноярске откроют для проезда улицу Вавилова

В Красноярске завершился ремонт теплотрассы на улице Вавилова, сообщили в пресс-службе СГК.
22 ноября в 23:00 улицу откроют для проезда транспорта, автобусы № 90 и 92 поедут по привычным маршрутам с 23 ноября.
Напомним, коммунальщики обновили на этой улице 500 метров теплотрассы, практически с нуля построили две тепловые камеры, ещё две отремонтировали.
«Объект на Вавилова — это продолжение работ, которые в этом году выполнили рядом с цирком. Здесь сходятся сети двух теплоисточников — ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2», — рассказали в СГК.
Всего в этом году планируется отремонтировать и построить 50 тыс. метров теплосетей.