В Ростовской области трассу М-4 «Дон» подготовили к зимнему периоду

— С 25 ноября 2024 года по 13 апреля 2025 года включительно на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1091+600 — км 1119+500 будет отменен повышенный скоростной режим в 110 км/ч. Максимальная скорость движения транспорта на этом участке составит 90 км/час, — рассказали в правительстве области.