В Ростовской области трассу М-4 «Дон» подготовили к зимнему периоду

В Ростовской области власти рассказали о подготовке трассы М-4 «Дон» к зимнему периоду. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 21 ноября.
Госкомпания «Автодор» провела полный комплекс мероприятий по обслуживанию трассы М-4 «Дон» в зимний период. Чтобы обеспечить безопасность передвижения водителей и пассажиров на автодороге начнут работать 129 единиц спецтехники. Также будут использованы 29 тысяч тонн противогололедных материалов.
— С 25 ноября 2024 года по 13 апреля 2025 года включительно на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1091+600 — км 1119+500 будет отменен повышенный скоростной режим в 110 км/ч. Максимальная скорость движения транспорта на этом участке составит 90 км/час, — рассказали в правительстве области.