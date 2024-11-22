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В Ростовской области трассу М-4 «Дон» подготовили к зимнему периоду

Власти Ростовской области рассказали об обслуживании трассы М-4 «Дон» в зимний период.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области власти рассказали о подготовке трассы М-4 «Дон» к зимнему периоду. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 21 ноября.

Госкомпания «Автодор» провела полный комплекс мероприятий по обслуживанию трассы М-4 «Дон» в зимний период. Чтобы обеспечить безопасность передвижения водителей и пассажиров на автодороге начнут работать 129 единиц спецтехники. Также будут использованы 29 тысяч тонн противогололедных материалов.

— С 25 ноября 2024 года по 13 апреля 2025 года включительно на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1091+600 — км 1119+500 будет отменен повышенный скоростной режим в 110 км/ч. Максимальная скорость движения транспорта на этом участке составит 90 км/час, — рассказали в правительстве области.