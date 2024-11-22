В Волгограде экстренно прооперировали знаменитую дрессировщицу Долорес Запашную

Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, одна из основателей знаменитой династии приехала с длительными гастролями в Волгоград. Однако в начале гастрольного тура почувствовала недомогание, вызванное нарушением зрения, после чего и обратилась к медикам.