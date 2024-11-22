В Волгограде экстренно прооперировали знаменитую дрессировщицу Долорес Запашную

Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, одна из основателей знаменитой династии приехала с длительными гастролями в Волгоград. Однако в начале гастрольного тура почувствовала недомогание, вызванное нарушением зрения, после чего и обратилась к медикам.
Специалисты горбольницы № 1 определили диагноз, назначили лечение и своевременно прооперировали пациентку.
— Для меня жизнь — это сцена, и видеть своих зрителей это удовольствие, — отметила Долорес Запашная.
На данный момент пациентка находится на амбулаторном наблюдении и посещает больницу для необходимых медицинских манипуляций. Долорес отметила доброе отношение к себе со стороны врачей и поблагодарила их за быструю диагностику и успешное проведение операции.
Счастливы и врачи. Во-первых, что помогли знаменитой пациентке, которая оказалась добрым и позитивным человеком. Такие, как дрессировщица, вдохновляют своей целеустремленностью, подчеркнули в облздраве.
Долорес Запашной — 83 года. Несмотря на возраст, она активно гастролирует. Женщина является тетей не менее знаменитым дрессировщикам — братьям Аскольду и Эдгару Запашным.
В Волгоград Долорес Запашная приехала с шоу «Летучий корабль», одним из главных номеров которого стали летающие под куполом медведи. Шатер развернулся рядом с ТЦ «Акварель».