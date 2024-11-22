Создан ИИ-преобразователь музыки в нотные партитуры

«Я увлекаюсь музыкой на любительском уровне, иногда играю на пианино и подбираю мелодии на слух из песен, которые мне нравятся. В процессе я понял, что автоматизация поиска нот и создания аранжировок с помощью ИИ могла бы сильно облегчить жизнь музыкантам. Это также стало бы полезным для обучения генеративных моделей музыки на основе нот. Так появилась идея нашего сервиса», — рассказал руководитель проекта, студент МФТИ, победитель конкурса на грант российского фонда «Содействие инновациям» Дмитрий Протасов.