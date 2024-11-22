Создан ИИ-преобразователь музыки в нотные партитуры

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали сервис, способный c помощью искусственного интеллекта преобразовывать аудиозаписи фортепьянной музыки в нотные партитуры. Об этом сообщили в пресс-службе Физтеха.
«Авторы проекта отмечают, что ручное создание нотных партитур требует много времени и усилий, а современные музыкальные ИИ-модели не находят широкого применения из-за недостатка качественных данных в формате MIDI. Сервис Audio2MIDI предлагает музыкантам и композиторам высокую точность преобразования даже самых сложных полифонических композиций. Теперь получить нотную партитуру для игры на пианино можно за несколько мгновений», — отметили в пресс-службе.
Сервис работает в Telegram. Чтобы им воспользоваться, необходимо запустить бот Audio2MIDI, нажать «Старт», выбрать в меню нужную задачу: распознать ноты из песни, разделить песню на голос и аккомпанемент, получить текст песни по названию или ключевым словам, скачать песню по этим параметрам.
Audio2MIDI, по мысли его создателей, также может представлять интерес для музыкальных платформ и магазинов. Он предлагает API для генерации обширных датасетов нот, что может значительно улучшить обучение моделей генеративной музыки. Кроме того, сервис может применяться для проверки оригинальности музыкальных композиций и анализа треков на наличие плагиата в условиях авторских споров.
«Я увлекаюсь музыкой на любительском уровне, иногда играю на пианино и подбираю мелодии на слух из песен, которые мне нравятся. В процессе я понял, что автоматизация поиска нот и создания аранжировок с помощью ИИ могла бы сильно облегчить жизнь музыкантам. Это также стало бы полезным для обучения генеративных моделей музыки на основе нот. Так появилась идея нашего сервиса», — рассказал руководитель проекта, студент МФТИ, победитель конкурса на грант российского фонда «Содействие инновациям» Дмитрий Протасов.
В дальнейшем разработчики обещают расширить функционал, добавив возможность создания партитур для других инструментов и оркестровых партий.