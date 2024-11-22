К Омской области приблизится мощный ледяной фронт

В остальной части региона будет тепло, до −8 °C. В целом в ближайшие три дня, с субботы, 23 ноября, до понедельника, 25 ноября, в Омской области погода будет теплой, по мнению автора. Днем столбик термометра будет опускаться едва ниже нуля, до −1…-2 °C. При этом стихнет ветер, в понедельник, 25 ноября 2024 года, и вовсе ожидается штиль. В эти сроки не ожидаются и осадки.