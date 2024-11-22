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К Омской области приблизится мощный ледяной фронт

К Омской области приблизится мощный ледяной фронт, который несет с собой морозы свыше −30 °C. Об этом гласит прогноз погоды в Омске на три дня.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 55% 748 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

Согласно данным сервиса «Вентускай.ком», из Северного полюса на Сибирь надвинутся суровые холода. Особенно сильно достанется Красноярскому краю и Республике Якутия. К Омской области же фронт хоть и подойдет близко, но в ее пределы не войдет.

Жители севера Омской области почувствуют его ледяное дыхание в ночь с 22 на 23 ноября 2024 года, когда столбик термометра опустится до −13 °C.

В остальной части региона будет тепло, до −8 °C. В целом в ближайшие три дня, с субботы, 23 ноября, до понедельника, 25 ноября, в Омской области погода будет теплой, по мнению автора. Днем столбик термометра будет опускаться едва ниже нуля, до −1…-2 °C. При этом стихнет ветер, в понедельник, 25 ноября 2024 года, и вовсе ожидается штиль. В эти сроки не ожидаются и осадки.

*Прогноз актуален на момент публикации материала.