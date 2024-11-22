В Думе Иркутска рассказали, какие улицы отремонтируют в Правобережном округе

В бюджете Иркутска, утвержденном на внеочередном заседании городской Думы, предусмотрены средства на ремонт 8 участков дорог в Правобережном округе. Данный вопрос предварительно обсуждался на заседании постоянной комиссии Думы по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды.
Приводить в порядок в следующем году будут участок ул. Рабочей приведут от ул. Сухэ-Батора до Маратовской развязки, переулок Черемховский от ул. Чкалова до Черемховского переулка, 9б. На ул. Российской отремонтируют участок от бульвара Гагарина до ул. Ленина, на ул. Дзержинского — от ул. Ленина до ул. Октябрьской Революции.
Кроме того, ремонт пройдет на участках ул. Дмитрия Донского от ул. Радищева до ул. Карбышева, ул. Карбышева от ул. Дмитрия Донского до ул. Северной и ул. Чапаева от ул. Шевцова до ул. Радищева.
Капитальный ремонт на всем протяжении ждет ул. ул. Марии Цукановой в 2026 году, в 2025-м будет готовиться вся необходимая документация.
Всего, с учетом капремонта ул. Марии Цукановой, планируется восстановить 7,8 км дорог в Правобережном округе. Однако эта цифра может измениться в большую сторону после проведения торгов по выбору подрядчиков, если возникнет экономия бюджетных средств.