В Думе Иркутска рассказали, какие улицы отремонтируют в Правобережном округе

Приводить в порядок в следующем году будут участок ул. Рабочей приведут от ул. Сухэ-Батора до Маратовской развязки, переулок Черемховский от ул. Чкалова до Черемховского переулка, 9б. На ул. Российской отремонтируют участок от бульвара Гагарина до ул. Ленина, на ул. Дзержинского — от ул. Ленина до ул. Октябрьской Революции.