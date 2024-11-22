В Кольцово не могут вылететь самолеты «Уральских авиалиний»

В екатеринбургском аэропорту Кольцово не могут вылететь самолеты «Уральских авиалиний». Ситуация произошла днем 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Задерживаются вылеты суден в Кыргызстан и Узбекистан. Причиной тому послужили сложные метеоусловия.
— Рейс U6−2903 по маршруту Екатеринбург — Ош отправлен на запасной аэродром в Бишкек. Обратный рейс U6−2904 задержан на 11 часов, в данный момент ожидает вылета. Еще рейс U6−2589 из Екатеринбурга в Ош задержан на четыре часа, — рассказали в «Уральских авиалиниях».
Помимо этого, с задержками столкнулись еще два рейса: U6−2447 и U6−2459. Судно, летевшее из Жуковского в Ош было перенаправлено на запасной аэродром в Бишкеке. А рейс до Намангана задержали почти на шесть часов.