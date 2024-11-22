Прокуратура через суд обязала Управление дорхозяйства Башкирии провести ремонт дороги

Управление дорожного хозяйства Башкирии через суд обязали починить дорогу. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, на участке автомобильного дороги Межгорье-Центральный — Межгорье-Западный, который находится в ведении дорожного ведомства, были выбоины, просадки, не соответствующие нормативам обочины, а также не было разметки.
По мнению прокуроров, из-за этих недочетов появился риск возникновения угроз жизни граждан и повреждения их имущества.
Прокуратура направила в суд иск об обязании балансодержателя провести ремонт. Требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме. Решение суда еще не вступило в законную силу.
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