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Жителей Уфы предупредили об усилении ветра

Жителей Уфы предупредили об усилении ветра.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 55% 749 мм рт. ст. +6°
Источник: Башинформ

Жителей Уфы предупредили об усилении ветра.

«Сегодня до 22 часов ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 8−13 м/с, днем местами порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°, днем 0,+2°», — говорится в сообщении Управления гражданской защиты Уфы.

Из-за возможных последствий сильного ветра, спасатели призвали горожан избегать места рядом с деревьями, рекламными щитами, хрупкими конструкциями и осмотрительнее выбирать места для парковки своих авто.