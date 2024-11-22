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У воронежской Аленки появился «брат». Жители Иркутска обсуждают памятник Петру I, который на него не похож

Памятник Петру I на улице Шевцова удивил жителей Иркутска.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

«Иркутск удивляет каждый день и не только простых граждан, но даже царей, судя по выражению лица», — написала жительница Приангарья Наталья Дробот, прикрепив фотографии памятника Петру I, который располагается на территории Иркутского юридического института. В глаза женщине бросились явные отличия между монументом и портретами императора из школьных учебников.

«Встретила “брата” Аленушки на Шевцова, 1», — добавила сибирячка, намекнув на повторение ситуации, которая произошла Воронежской области и наделала шума по всей России.

Слева бюст Петра Первого в выставочном зале в Москве, справа — иркутская скульптура. Фото: Иван Макеев / Наталья Дробот.

В сети городскую скульптуру из Нововоронежа прозвали «Жуткой Аленкой». Из-за грандиозного скандала арт-объект демонтировали спустя три дня после установки, а позже продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей. Деньги компания обещала отдать на благотворительность.

Сибиряки заметили «родственное» сходство Петра с воронежской Аленкой. Фото: Наталья Дробот/ Марина Белоглазова.

Что касается иркутской скульптуры Петра I, ее торжественно открыли 1 сентября 2023 года. На мероприятие приглашали студентов, историков и «всех, кто ценит историческое наследие России». Так в университете хотели отдать дань памяти великому реформатору России.

Напомним, ранее у скульптуры Аленки из Нововоронежа нашлась «сестра» в Чите.