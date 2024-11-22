У воронежской Аленки появился «брат». Жители Иркутска обсуждают памятник Петру I, который на него не похож

«Иркутск удивляет каждый день и не только простых граждан, но даже царей, судя по выражению лица», — написала жительница Приангарья Наталья Дробот, прикрепив фотографии памятника Петру I, который располагается на территории Иркутского юридического института. В глаза женщине бросились явные отличия между монументом и портретами императора из школьных учебников.