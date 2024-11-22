Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В среднем омички рожают первого ребёнка в 28,8 лет

Третий ребёнок в семье появляется примерно к 32 годам.

Источник: Om1 Омск

Омскстат опубликовал свежие данные о проживающих в Омской области матерях. Согласно статистике, 77,9% детей в регионе рождаются у женщин, состоящих в браке. Остальные 22,1% младенцев появляются на свет без официально зарегистрированного отца.

Средний возраст омички при рождении ребёнка составляет 28,8 лет. При этом первенцев чаще всего рожают в 26 лет, а третий ребёнок в семье появляется примерно к 32 годам.

В 2023 году в регионе 5,6 тысячи женщин стали матерями первенцев, а 4,7 тысячи — родили второго ребёнка.