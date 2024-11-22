В среднем омички рожают первого ребёнка в 28,8 лет

Омскстат опубликовал свежие данные о проживающих в Омской области матерях. Согласно статистике, 77,9% детей в регионе рождаются у женщин, состоящих в браке. Остальные 22,1% младенцев появляются на свет без официально зарегистрированного отца.
Средний возраст омички при рождении ребёнка составляет 28,8 лет. При этом первенцев чаще всего рожают в 26 лет, а третий ребёнок в семье появляется примерно к 32 годам.
В 2023 году в регионе 5,6 тысячи женщин стали матерями первенцев, а 4,7 тысячи — родили второго ребёнка.