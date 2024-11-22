Движение по Шакшинскому мосту должно открыться 25 декабря

Капитальный ремонт Шакшинского моста ведется с апреля 2023 года, им занимается АО «Башкиравтодор». Стоимость работ — 2,1 млрд руб., из которых около 1,8 млрд руб. предоставлены из федерального бюджета. По условиям муниципального контракта, полностью работы должны завершиться в апреле 2025 года.