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На птицеводческий комплекс в Башкирии потратят 630 млн рублей

В Башкирии построят птицефабрику за 630 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 21 ноября, в Доме Республики прошло очередное заседание в формате «Инвестчас», на котором были рассмотрены новые инициативы в промышленности и сельском хозяйстве республики.

Генеральный директор «Бакалинской птицефабрики» Алмаз Сахипгараев представил проект строительства в Бакалинском районе птицеводческого комплекса. Инициативу планируют реализовать в рамках развития действующего производства мощностью сто тысяч яиц в сутки.

Инвестор планирует вложить 630 миллионов рублей и построить на площадке четыре птичника с комбикормовым заводом. Предполагается, что производство сможет обеспечить кормами полмиллиона голов птицы и позволит нарастить выпуск яиц до пятисот тысяч за сутки. После запуска новых объектов на предприятии должно появиться два десятка рабочих мест.

Инвестор уже арендовал землю для будущего комплекса и приступил к строительству. Проект получил статус приоритетного, ему предоставили налоговые льготы.

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