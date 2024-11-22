На птицеводческий комплекс в Башкирии потратят 630 млн рублей

Инвестор планирует вложить 630 миллионов рублей и построить на площадке четыре птичника с комбикормовым заводом. Предполагается, что производство сможет обеспечить кормами полмиллиона голов птицы и позволит нарастить выпуск яиц до пятисот тысяч за сутки. После запуска новых объектов на предприятии должно появиться два десятка рабочих мест.