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«Если повторится, отключим вообще». Лукашенко сказал о своем решении отключить интернет в 2020 году и предостерег от повторения

Лукашенко сказал, из-за чего в Беларуси могут снова отключить интернет.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об отключении интернета в стране, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

В частности, на встрече со студентами вузов гуманитарного профиля в формате открытого микрофона Александр Лукашенко рассказал о причинах отключения интернета во время событий августа 2020 года.

Так, Лукашенко сказал, что почти все отключения интернета были с ним согласованы.

— Скажу откровенно, что это практически всегда было с моего разрешения, — заметил он.

Но также президент пояснил, что это решение принималось в противовес другим проблемам.

— Когда у тебя две проблемы, ты начинаешь взвешивать. На этой чаше весов была страна. Если бы тогда мы страну не удержали, — прокомментировал глава республики.

Но также Александр Лукашенко высказался насчет того, в каком случае в Беларуси могут снова отключать интернет.

— Если это повторится, отключим вообще, — предупредил белорусский президент.

Также Александр Лукашенко ответил студентам на троллинг: «Значит, троллят меня. Ну, понятно».

Еще президент сказал студентам МГЛУ про огромные возможности в Беларуси.