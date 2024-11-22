«Если повторится, отключим вообще». Лукашенко сказал о своем решении отключить интернет в 2020 году и предостерег от повторения

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об отключении интернета в стране, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, на встрече со студентами вузов гуманитарного профиля в формате открытого микрофона Александр Лукашенко рассказал о причинах отключения интернета во время событий августа 2020 года.
Так, Лукашенко сказал, что почти все отключения интернета были с ним согласованы.
— Скажу откровенно, что это практически всегда было с моего разрешения, — заметил он.
Но также президент пояснил, что это решение принималось в противовес другим проблемам.
— Когда у тебя две проблемы, ты начинаешь взвешивать. На этой чаше весов была страна. Если бы тогда мы страну не удержали, — прокомментировал глава республики.
Но также Александр Лукашенко высказался насчет того, в каком случае в Беларуси могут снова отключать интернет.
— Если это повторится, отключим вообще, — предупредил белорусский президент.
Также Александр Лукашенко ответил студентам на троллинг: «Значит, троллят меня. Ну, понятно».
Еще президент сказал студентам МГЛУ про огромные возможности в Беларуси.