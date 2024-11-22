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Школьников-отличников из Калининграда пустили на космодром Байконур

Ребята наблюдали за пуском ракеты.

Источник: Правительство Калининградской области

Космодром Байконур посетили школьники-отличники космических классов из Калининградской области. Как сообщает пресс-служба областного правительства, ребята наблюдали за пуском ракеты.

Повезло 10 ученикам, которые за год показали высокие результаты в учебе и в конкурсах космической отрасли.

Они стали свидетелями запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-29».

Для калининградской делегации организовали экскурсию. Дети увидели, как ракету доставляют на стартовый стол, устанавливают и подключают.

Запуск стал частью 90-й миссии снабжения Международной космической станции, в рамках которой планируется доставка на орбиту около 2500 кг грузов.

образование