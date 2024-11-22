Михайловские часы установили на проспекте Революции в центре Воронежа

Сегодня, 22 ноября, на главной улице Воронеже — проспекте Революции — установили Михайловские часы. Арт-объект расположили рядом с кукольным театром. Чтобы не мешать движению транспорта и пешеходам, сделали это рано утром. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин.
Теперь воронежцы и гости города смогут полюбоваться беседкой с башней, высота которой чуть более семи метров, и сделать памятное фото. Напомним, часы, которые впервые появились возле магазина купца Михайлова в конце 19-го века, воссоздали автор проекта Владимир Чесноков и часовщик Анатолий Струков. Только теперь конструкция не деревянная, а отлита в чугуне на стальном сварном каркасе.
На следующей неделе специалисты планируют завершить монтаж навесных декоративных элементов, шпиля и настройку часового механизма.
— Скоро в сети появится немало фото горожан и гостей города с новой достопримечательностью Воронежа, и может быть именно со свидания возле них начнется история многих воронежских семей, — сказал Сергей Петрин.
Кстати, часы на проспекте Революции в виде беседки с лавочками в прошлом веке считались городской достопримечательностью. Местные историки-краеведы рассказывают, что они были популярны у влюбленных, ведь рядом с ними назначали свидания. Их убрали в 1935 году, поскольку конструкция стала ветхой.
Мэр поблагодарил всех, кто принял участие в возвращении городу Михайловских часов — авторов и меценатов за их неравнодушие и любовь к Воронежу.
— Особую признательность выражаю меценату проекта — президенту Финансовой компании «АКСИОМА» Сергею Журавлеву, а также Вадиму Кстенину, который будучи на посту главы города внес свой вклад в реализацию идеи, — подытожил Сергей Петрин.