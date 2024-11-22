Михайловские часы установили на проспекте Революции в центре Воронежа

Теперь воронежцы и гости города смогут полюбоваться беседкой с башней, высота которой чуть более семи метров, и сделать памятное фото. Напомним, часы, которые впервые появились возле магазина купца Михайлова в конце 19-го века, воссоздали автор проекта Владимир Чесноков и часовщик Анатолий Струков. Только теперь конструкция не деревянная, а отлита в чугуне на стальном сварном каркасе.