Потепление и туманы: прогноз погоды в Алматы и Астане на выходные

В преддверии выходных дней синоптики РГП «Казгидромет» рассказали, к какой погоде нужно готовиться жителям трех крупнейших городов страны. Если в Астане сохраняется небольшой мороз, то в Алматы и Шымкенте ожидается потепление, сообщает Zakon.kz.