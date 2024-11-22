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Потепление и туманы: прогноз погоды в Алматы и Астане на выходные

В преддверии выходных дней синоптики РГП «Казгидромет» рассказали, к какой погоде нужно готовиться жителям трех крупнейших городов страны. Если в Астане сохраняется небольшой мороз, то в Алматы и Шымкенте ожидается потепление, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 55% 749 мм рт. ст. +6°
Источник: Zakon.kz

Прогноз погоды по Астане

  • 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 12−14, днем 3−5 мороза.
  • 24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 13−15, днем 2−4 мороза.
  • 25 ноября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 2−4 мороза.

Прогноз погоды по Алматы

  • 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 2−4 тепла.
  • 24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 5−7 тепла.
  • 25 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 7−9 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 10−12 тепла.
  • 24 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 10−12 тепла.
  • 25 ноября: временами небольшие осадки (преимущественно дождь). Температура воздуха ночью 0−2, днем 12−14 тепла.

Все три дня в Шымкенте прогнозируют сильный ветер. Его порывы достигнут 15−20 метров в секунду. Временами поднимется до 23 м/с.