Потепление и туманы: прогноз погоды в Алматы и Астане на выходные

Прогноз погоды по Астане
- 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 12−14, днем 3−5 мороза.
- 24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 13−15, днем 2−4 мороза.
- 25 ноября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 2−4 мороза.
Прогноз погоды по Алматы
- 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 2−4 тепла.
- 24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 5−7 тепла.
- 25 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 7−9 тепла.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 10−12 тепла.
- 24 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 10−12 тепла.
- 25 ноября: временами небольшие осадки (преимущественно дождь). Температура воздуха ночью 0−2, днем 12−14 тепла.
Все три дня в Шымкенте прогнозируют сильный ветер. Его порывы достигнут 15−20 метров в секунду. Временами поднимется до 23 м/с.