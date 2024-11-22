В Иркутской области восстанавливают мемориалы к юбилею Победы

На ремонт памятника в Большом Луге было выделено около 2 млн рублей: помимо восстановления самого мемориала облагородили прилегающую территорию, провели освещение, а также установили новую стелу воинам ВОВ и две мраморные плиты в память об участниках СВО. Всего в Шелеховский район на эти цели направлено 6 млн рублей. Завершены работы в Олхе, Мотах, Большом Луге и Шаманке, скоро будет готов памятник «Скорбящая мать» в Баклашах.