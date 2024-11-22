В Иркутской области восстанавливают мемориалы к юбилею Победы

В Иркутской области идет работа по восстановлению мемориалов, посвященных победе в Великой Отечественной войне. С такой инициативой выступил губернатор региона Игорь Кобзев в преддверии 80-летнего юбилея праздника Победы. В этом году удалось привести в порядок более 170 памятников, финансирование таких работ из областного бюджета составило более 163 млн рублей. Всего на эти средства планируется восстановить 237 подобных объектов, сообщают в региональном правительстве.
Накануне прошло торжественное открытие мемориала в память о советских бойцах в посёлке Большой Луг Шелеховского района.
На ремонт памятника в Большом Луге было выделено около 2 млн рублей: помимо восстановления самого мемориала облагородили прилегающую территорию, провели освещение, а также установили новую стелу воинам ВОВ и две мраморные плиты в память об участниках СВО. Всего в Шелеховский район на эти цели направлено 6 млн рублей. Завершены работы в Олхе, Мотах, Большом Луге и Шаманке, скоро будет готов памятник «Скорбящая мать» в Баклашах.