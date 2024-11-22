Власти Челябинска включили телефон для жалоб на скользкие тротуары

Напомним, обсуждая проблему уборки улиц и жалоб на скользкие тротуары, избранный глава Алексей Лошкин подчеркнул, что ставит подрядчикам одинаковые задачи по качеству очистки как проезжей части, так и тротуаров, намерен пристально следить за их работой.