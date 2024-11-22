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Власти Челябинска включили телефон для жалоб на скользкие тротуары

В Комитете дорожного хозяйства города утверждают, что при очистке улично-дорожной сети «особое внимание уделяется тротуарам, работы ведутся как ручным, так и механизированным способом», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Также, говорят чиновники, выполняется обработка противогололедными средствами опасных участков (спусков, подъемом, мостов и перекрестков), идет вывоз снега на полигон.

«Для приема и оперативного реагирования, пожалуйста, обращайтесь к диспетчеру КДХ по телефону: +7 (951) 771−73−25. На данном номере установлены мессенджеры, поэтому можете отправлять фотографии проблемного участка», — отмечается в комментарии.

Все обращения челябинцев обещают незамедлительно передать в работу подрядным организациям.

Напомним, обсуждая проблему уборки улиц и жалоб на скользкие тротуары, избранный глава Алексей Лошкин подчеркнул, что ставит подрядчикам одинаковые задачи по качеству очистки как проезжей части, так и тротуаров, намерен пристально следить за их работой.

ЖКХ