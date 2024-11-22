Доступ к теплу и воде: что инвесторы планируют сделать на замке Бальга

«На Бальге мы сейчас занимаемся чисто научной документацией, — рассказал Щербатых. — Получаем сейчас технические условия на электричество, тянем туда 150 киловатт. Дорогу ремонтируем и чистим постоянно. Бальга — это памятник федерального значения, и поэтому мы не можем делать там ошибочных шагов, в кладку и в землю мы не лезем. В этом году я сделал комплексное научное исследование, приглашал специалистов. Кое-какие изыскания сделал, геодезическую съёмку территории, зафиксировал всё. Сейчас у нас хотя бы материалы есть, на базе которых мы можем работать».