В Аксайском районе жителей предупредили о подтоплениях в ближайшие сутки

Жителей Аксайского района предупредили о подтоплениях. Об этом сообщили в МБК АР «УПЧС».
По данным экспертов, из-за сильного ветра уровень воды может приблизиться к неблагоприятной отметке. Из-за чего возможны подтопления прибрежных территорий населенных пунктов, а также внутрипоселковых дорог. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду — это 72 километра в час. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Ростовской области с 23 по 25 ноября.
Отметим, в Ростове-на-Дону погода на выходные 23 — 24 ноября порадует жителей теплом только в субботу, а в воскресенье город резко накроет похолоданием, придет настоящая зима. Аналогичная ситуация ожидается по всей области: за сутки температура упадет с +18 до −2 градусов. А для полного комплекта — еще и осадки, и сильный ветер.