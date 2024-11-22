В Аксайском районе жителей предупредили о подтоплениях в ближайшие сутки

Отметим, в Ростове-на-Дону погода на выходные 23 — 24 ноября порадует жителей теплом только в субботу, а в воскресенье город резко накроет похолоданием, придет настоящая зима. Аналогичная ситуация ожидается по всей области: за сутки температура упадет с +18 до −2 градусов. А для полного комплекта — еще и осадки, и сильный ветер.