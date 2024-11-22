Суд подтвердил права семьи Юрия Шатунова на его творчество

Краснодарский краевой суд отклонил апелляционные жалобы продюсера Андрея Разина и матери композитора Сергея Кузнецова, Валентины Кузнецовой, подтвердив тем самым решение Хостинского районного суда города Сочи от 14 августа 2024 года. Суд признал за семьей Юрия Шатунова исключительные права на его творческое наследие.