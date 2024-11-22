Мэрия Новосибирска высказалась о ситуации с выселением дочери бойца СВО

Администрация Новосибирска обратилась в суд. После общественного резонанса Евгений Улитко заявил, что единственной целью мэрии в этой непростой истории стала защитита интересов семьи погибшего воина. По словам чиновника, управление по жилищным вопросам осуществит все необходимые меры для урегулирования ситуации в рамках закона. Если выяснится, что к продаже квартиры причастны мошенники, их будут привлекать к ответственности, а в отношении прав дочери погибшего бойца будет обеспечена максимальная юридическая защита.