Мэрия Новосибирска высказалась о ситуации с выселением дочери бойца СВО

Напомним, история о возможном выселении девушки получила широкую огласку. Квартиру дочери купила вдова бойца на деньги, полученные после его гибели. Девушка собиралась учиться в Новосибирске, поэтому в семье было принято решение о покупке жилья в столице Сибири. Сделка проходила под контролем органов опеки, при участии риэлтерского агентства. Через год после покупки квартиры мэрия поставила под сомнения законность продажи жилья, в котором ранее проживала одинокая пенсионерка, к моменту сделки умершая.
Администрация Новосибирска обратилась в суд. После общественного резонанса Евгений Улитко заявил, что единственной целью мэрии в этой непростой истории стала защитита интересов семьи погибшего воина. По словам чиновника, управление по жилищным вопросам осуществит все необходимые меры для урегулирования ситуации в рамках закона. Если выяснится, что к продаже квартиры причастны мошенники, их будут привлекать к ответственности, а в отношении прав дочери погибшего бойца будет обеспечена максимальная юридическая защита.