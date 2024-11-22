Жительницам Иркутской области вручили почетные знаки «Материнская слава»

Почетный знак вручается тем многодетным матерям, которые живут на территории Приангарья не менее пяти лет и достойно воспитали 4 и более детей, родных, усыновленных или взятых под опеку. Заявки рассматриваются в министерстве социального развития, опеки и попечительства, выбираются те, кто набрал наибольшее число баллов. Так, по словам профильного министра Владимира Родионова, в этом году на рассмотрение поступило 78 заявок.