Жительницам Иркутской области вручили почетные знаки «Материнская слава»

Накануне Дня матери в правительстве Иркутской области прошла торжественная церемония вручения почетных знаков «Материнская слава». Такая общественная награда была учреждена в регионе в 2007 году и с 2008 года ее получили уже 258 женщин.
Почетный знак вручается тем многодетным матерям, которые живут на территории Приангарья не менее пяти лет и достойно воспитали 4 и более детей, родных, усыновленных или взятых под опеку. Заявки рассматриваются в министерстве социального развития, опеки и попечительства, выбираются те, кто набрал наибольшее число баллов. Так, по словам профильного министра Владимира Родионова, в этом году на рассмотрение поступило 78 заявок.
— К знаку прилагается удостоверение, а также установлена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей, — добавил Владимир Родионов.