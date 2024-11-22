Технологии российских ученых вдвое увеличили содержание меди в концентратах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Содержание меди в халькопиритном концентрате удалось увеличить в 1,5 — 2,2 раза — до 35−55% благодаря технологиям, разработанным специалистами Уральского федерального университета (УрФУ). По оценкам ученых, производительность медеплавильных заводом можно увеличить в 1,75 раза без существенных капитальных затрат, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
Халькопиритный концентрат является самым распространенным в мире медным сырьем и как правило содержит 20−25% меди. Уральские гидрометаллурги предложили способ гидротермального обогащения халькопиритных концентратов.
«Наши ученые используют типичные медные концентраты, которые в настоящее время получают на обогатительных фабриках. Концентрат вместе с водным раствором с содержанием серной кислоты помещаем в автоклав, где проводим гидрометаллургическую обработку при температуре водного раствора выше 100 градусов Цельсия. Железо и некоторые примеси концентрата при автоклавной обработке переходят в раствор, а медь остается в концентрате», — сообщили в отделе научных коммуникаций УрФУ.
В зависимости от содержания благородных металлов в исходных концентратах, предложенный способ позволяет обогатить их до 35−55% меди. Для внедрения технологии на производстве предлагается добавить один этап в классическую схему флотационного обогащения. При этом не требуется существенно перестраивать процессы или закупать новое оборудование, считают ученые.
«Наша технология позволяет обогащать любой медный, медно-никелевый, медно-цинковый концентрат и даже полиметаллические, сложные по составу материалы, но итоговый показатель степени обогащения будет зависеть от конкретного типа сырья. Чтобы точно определить степень обогащения, необходимо проводить испытания на промышленной установке, однако суть технологии — ее основные этапы и параметры — существенно не изменятся. Мы уже предложили опробовать технологию ведущим металлургическим компаниям, думаю, в обозримом будущем по итогам проведения консультаций с представителями компаний мы получим ответ о будущем этой технологии в России», — добавили в университете.
По оценкам ученых, производительность медеплавильных заводов можно увеличить в 1,75 раза, выход шлаков медеплавильного производства, которые формируют отвалы сократится в два раза, а потери цинка с пылями медеплавильного производства — в пять раз. Исследование поддержано по программе «Приоритет-2030» и Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы». Результаты опубликованы в нескольких научных изданиях, в том числе журнале Hydrometallurgy.