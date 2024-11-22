Технологии российских ученых вдвое увеличили содержание меди в концентратах

«Наша технология позволяет обогащать любой медный, медно-никелевый, медно-цинковый концентрат и даже полиметаллические, сложные по составу материалы, но итоговый показатель степени обогащения будет зависеть от конкретного типа сырья. Чтобы точно определить степень обогащения, необходимо проводить испытания на промышленной установке, однако суть технологии — ее основные этапы и параметры — существенно не изменятся. Мы уже предложили опробовать технологию ведущим металлургическим компаниям, думаю, в обозримом будущем по итогам проведения консультаций с представителями компаний мы получим ответ о будущем этой технологии в России», — добавили в университете.