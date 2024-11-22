На Октябрьском мосту в Новосибирске открыли тротуары для пешеходов

Пешеходы вновь могут ходить по Октябрьскому мосту — там открыли тротуары. Поход для людей там закрыли в октябре 2022 года.
— При ремонте Октябрьского моста были полностью демонтированы старые тротуары, обновлена тротуарная консоль. Старое пешеходное ограждение заменено. Тротуары будут доступны без ограничений весь зимний период, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Ранее стало известно, что в Новосибирске отремонтировали три надземных перехода на Большевистской улице, Бердском шоссе и дамбе Димитровского моста. Все объекты взяли на гарантию.