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На Октябрьском мосту в Новосибирске открыли тротуары для пешеходов

Их закрыли в ноябре 2022 года.

Источник: мэрия Новосибирска

Пешеходы вновь могут ходить по Октябрьскому мосту — там открыли тротуары. Поход для людей там закрыли в октябре 2022 года.

— При ремонте Октябрьского моста были полностью демонтированы старые тротуары, обновлена тротуарная консоль. Старое пешеходное ограждение заменено. Тротуары будут доступны без ограничений весь зимний период, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Ранее стало известно, что в Новосибирске отремонтировали три надземных перехода на Большевистской улице, Бердском шоссе и дамбе Димитровского моста. Все объекты взяли на гарантию.