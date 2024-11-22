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Одну из центральных улиц в Алматы перекроют на выходные

В Алматы с 22 по 24 ноября перекроют участок улицы Сатпаева из-за проведения сельскохозяйственной ярмарки, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

По данным акимата города, будет перекрыт участок улицы Сатпаева от улицы Уалиханова до проспекта Достык, на период с 20 часов 22 ноября до 20 часов 24 ноября.

«На время проведения ярмарки изменятся схемы маршрутов № 45, № 95 и № 121. Объезд перекрываемого участка будет производиться по проспекту Абая», — сказано в сообщении.

Сама ярмарка пройдет 23—24 ноября, с 8 до 17 часов.

«На ярмарке будет представлено более 50 наименований продукции, общий объем составит 250 тонн», — добавили в акимате города.

Отметим, что участок данной улицы из-за ярмарки перекрывали также на прошлой неделе. Тогда с продукцией в Алматы приезжали фермеры Алматинской области.