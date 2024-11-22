Одну из центральных улиц в Алматы перекроют на выходные

По данным акимата города, будет перекрыт участок улицы Сатпаева от улицы Уалиханова до проспекта Достык, на период с 20 часов 22 ноября до 20 часов 24 ноября.
«На время проведения ярмарки изменятся схемы маршрутов № 45, № 95 и № 121. Объезд перекрываемого участка будет производиться по проспекту Абая», — сказано в сообщении.
Сама ярмарка пройдет
«На ярмарке будет представлено более 50 наименований продукции, общий объем составит 250 тонн», — добавили в акимате города.
Отметим, что участок данной улицы из-за ярмарки перекрывали также на прошлой неделе. Тогда с продукцией в Алматы приезжали фермеры Алматинской области.