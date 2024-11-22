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Спасение рядового лебедя: В Молдове полицейские вытащили раненую птицу из замерзающего озера

Лебедь получил перелом крыла и не мог выбраться из воды из-за травмы.

Источник: Комсомольская правда

21 ноября 2024 года Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) оказали помощь раненому лебедю в селе Кицканий Векь Теленештского района.

Звонок в Службу 112 поступил в 15:27. Согласно предоставленной информации, птица не могла самостоятельно выбраться на берег из реки Реут.

На место происшествия прибыли спасатели, которые установили, что лебедь получил перелом крыла и не мог выбраться из воды из-за травмы. Сотрудники ГИЧС извлекли птицу из воды и грязи, обеспечив максимальную безопасность.

Позднее лебедь был передан сотрудникам Инспектората по охране окружающей среды для оказания необходимой помощи.

Согласно данным ГИЧС, с начала 2024 года спасатели оказали помощь 492 животным.