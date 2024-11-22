−25 градусов и сильный снег ожидаются в Иркутской области 23 ноября

— В течение дня температура опустится до −4…-9, местами до −14…-25, в западных и северо-западных районах до −10…-15. В Иркутске также обещают снег и метель, ветер северо-западный 5−10 м/с, днем порывы 15−17 м/с, — рассказали в агентстве.