−25 градусов и сильный снег ожидаются в Иркутской области 23 ноября

В Иркутской области 23 ноября ожидаются метели, снег и ветер, порывы которого достигнут 17−25 м/с. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на Иркутский Гидрометцентр.
— В течение дня температура опустится до −4…-9, местами до −14…-25, в западных и северо-западных районах до −10…-15. В Иркутске также обещают снег и метель, ветер северо-западный 5−10 м/с, днем порывы 15−17 м/с, — рассказали в агентстве.
Зима медленно, но верно наступает, так в областном центре шкала термометра днем опустится до −4…-6 градусов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что страшная авария унесла жизни трех человек. На 101 километре автомобильной дороги «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово» столкнулись «Mitsubishi ASX» и маршрутный микроавтобус «Toyota Hiace». Сейчас следователи завели уголовное дело, разбираются в обстоятельствах произошедшего.