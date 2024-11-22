Воронежцы увидят легендарный ленкомовский спектакль

В Воронеже звезды сыграют легендарный спектакль «Tout payÉ, или Все оплачено» (16+), который 20 лет не сходит со сцены «Ленкома».
Пьеса Ива Жамиака пользуется большой популярностью у зрителей всего мира с 60-х годов, тогда драматург получил приз Каннского фестиваля за лучший сценарий. Это комедия положений о том, как обеспеченный мсье решает с помощью денег создать иллюзию человеческого счастья, нанимая за деньги «родственников». Но по законам жанра все пошло совсем не так…
Ранее с этим спектаклем в Воронеж приезжали блистательные ленкомовцы Инна Чурикова, Олег Янковский и Александр Сбруев. 3 декабря в Воронежском театре оперы и балета эту тонкую и ироничную историю играют Андрей Соколов, Андрей Леонов, Анна Большова.