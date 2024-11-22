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В Воронеже водителя автобуса оштрафовали на 1000 рублей за проезд на красный

Нарушителя сдали дорожным полицейским горожане.

Неравнодушные воронежцы пожаловались на водителя-нарушителя. Видеофиксацию, как автобус проезжает на красный, прислали в чат-бот Госавтоинспекциии Воронежской области @Bespredelu_net36_bot. Дорожные полицейские привлекли к ответственности водителя.

— Установили, что 35-летний водитель автобуса «ГАЗ», следуя по маршруту № 38, улице 45 Стрелковой дивизии проехал на запрещающий сигнал светофора. Нарушителю назначен штраф 1000 рублей, — сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции напомнили, что за повторное совершение данного правонарушения предусмотрен уже штраф 5000 рублей или лишение прав до шести месяцев.

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