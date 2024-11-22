Новый нацпроект улучшит инфраструктуру городов России к 2030 году

С этого года у начинающих архитекторов и градостроителей появилась возможность попробовать свои силы в профессии и внести свой вклад в обновление российских городов. В сентябре стартовал первый Национальный студенческий конкурс по разработке проектов благоустройства общественных пространств «Благоустрой!». Конкурс проводится Минстроем России, институтом развития ДОМ.РФ и АНО «Национальные приоритеты» в поддержку нацпроекта «Жилье и городская среда». На него заявилось почти 1,5 тыс. студентов архитектурно-строительных факультетов из 379 крупнейших вузов страны. На конкурсе они будут разрабатывать проекты по благоустройству, исходя из представленных регионами технических заданий. Проекты полуфиналистов представят на Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства в 2025 году и реализуют по программе нацпроекта, если их выберут горожане. Среди других призов — гран-при в размере 1 000 000 рублей, возможность отправится в архитектурную экспедицию в один из атомных городов России и стажировки в лучших архитектурных бюро страны.