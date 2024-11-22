РНК-вакцинам подобрали оптимальную жировую «упаковку»

Как объясняют Митчелл и его коллеги, молекулы РНК в вакцинах упакованы в специальные жировые частицы, сохраняющие стабильность в кровотоке. Эти структуры защищают нити РНК от внешних воздействий при попадании в кровь пациента, однако при проникновении внутрь его клеток они распадаются и высвобождают свое содержимое. Подобная трансформация происходит благодаря тому, что молекулы жиров ионизируются во внутриклеточной среде и приобретают положительный заряд.