Врач назвал 3 худшие категории продуктов на завтрак

Он выделил три худшие категории продуктов, которые бьют по сосудам и сердцу. По словам врача, во время завтрака следует отказаться от сладкой и солёной пищи. Такие продукты вредят здоровью сердца и поднимают артериальное давление. От них появляются отёки, поскольку почкам утром сложнее выводить лишнюю соль.