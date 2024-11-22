Врач назвал 3 худшие категории продуктов на завтрак

Завтрак является источником энергии для человека на весь день. Однако некоторые продукты категорически не подходят для утреннего приёма пищи и могут причинить вред здоровью. Об этом рассказал профессор-токсиколог Михаил Кутушов.
Он выделил три худшие категории продуктов, которые бьют по сосудам и сердцу. По словам врача, во время завтрака следует отказаться от сладкой и солёной пищи. Такие продукты вредят здоровью сердца и поднимают артериальное давление. От них появляются отёки, поскольку почкам утром сложнее выводить лишнюю соль.
Сладости в свою очередь повышают уровень инсулина в крови, за которым также следует рост давления. Врач пояснил, что после пробуждения уровень инсулина и так уже высокий, а сладкое на завтрак лишь усугубит ситуацию, пишет blizko.by.
Также врач рекомендует отказаться от утреннего кофе. В это время суток ароматный напиток повышает артериальное давление.