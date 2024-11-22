Уровень доверия между россиянами вырос, но есть одно большое «но»

Да что такое? Долго пытаемся понять с продавцом, что же делать. Люди приехали через весь город, мебель разобрана. Грузчики пришли! Водитель уверяет, что заказ отменился сам, он не видит адрес. Ему компенсировали 700 рублей на бензин за то, что доехал до продавца моего буфета. У меня заморозили 2700. Поддержка не отвечает. Вдруг этот самый водитель, который только что сказал сначала, что мебель к нему не влезет, а потом — что заказ отменился, предлагает мне, без сервиса доставки, эту мебель привезти, раз уж он приехал, а мы ждем. Но — за 3000 рублей. И еще 700 ему уже заплатили за бензин. Я отказываюсь от такого предложения. А вскоре мне отвечают в поддержке, что водитель Айбек сам отменил заказ, потому что я, дескать, неправильно выбрала машину. За 2000 рублей у него бы буфет не влез, а за 3700 — пожалуйста.