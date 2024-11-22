Belavia продает билеты со скидкой 50% на прямые и трансферные рейсы

Так, с 22 ноября по 24 ноября «Белавиа» распродает билеты на все прямые регулярные рейсы из Минска, Гомеля, Бреста и обратно. Скидка будет составлять 50% от минимальных опубликованных тарифов по каждому направлению (за вычетом такс и сборов). Билеты со скидками распространяются на рейсы с вылетом с 22 ноября 2024 года по 29 марта 2025-го включительно.