Belavia продает билеты со скидкой 50% на прямые и трансферные рейсы

Компания «Белавиа» объявила распродажу билетов со скидками до 50% на прямые и трансферные рейсы, информирует телеграм-канал авиаперевозчика.
Так, с 22 ноября по 24 ноября «Белавиа» распродает билеты на все прямые регулярные рейсы из Минска, Гомеля, Бреста и обратно. Скидка будет составлять 50% от минимальных опубликованных тарифов по каждому направлению (за вычетом такс и сборов). Билеты со скидками распространяются на рейсы с вылетом с 22 ноября 2024 года по 29 марта 2025-го включительно.
Также с 22 ноября по 30 ноября предлагается скидка до 50% (от минимальных опубликованных тарифов) на трансферные рейсы, в том числе, в Санкт-Петербург, Баку, Тбилиси, Дубай, Стамбул, Дели, Ташкент, Урумчи, Кутаиси и ряд других направлений. Приобретенные билеты со скидками также будут действовать почти до конца марта следующего года.
В компании подчеркнули, что билеты, приобретенные со скидками невозвратные, также на рейсе ограничено количество мест со скидкой. А максимальный срок пребывания в пункте назначения для тарифов по маршруту туда-обратно составляет один месяц.
Акционные билеты на прямые рейсы продаются официальном сайте «Белавиа». Билеты на транзитные рейсы продаются на сайте и офлайн, в офисах продаж и у агентов авиакомпании. Но также к билетам, приобретенным по тарифу «Промо» в специальном разделе, не применяются скидки для детей в возрасте до 12 лет.
Подробности — на сайте авиакомпании.
К слову, на днях Минтранс сообщил, что Европа хочет вернуть авиасообщение с Беларусью из-за затрат на облет.
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